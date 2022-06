V Realu Madrid šel na trénink i po deseti pivech. Brazilská hvězda se zpovídá z alkoholismu

„Bylo mi 13 let, když jsem poprvé zkusil alkohol. Od té doby jsem s ním nikdy nepřestal. Bydlel jsem na venkově a o víkendech jsme s kamarády vyjížděli na diskotéky a náměstí pařit. Vždy jsem požádal dospělé, aby mi něco koupili a vypil jsem to potají mimo zraky rodičů a policie," vybavuje si nyní 41letý Cicinho.

„Alkohol vás dá dohromady s lidmi, kteří si tenhle životní styl užívají. A ti, co vás mají opravdu rádi, zůstanou mimo. Když vám pak řeknou, že to, co děláte, není správné, nechcete to slyšet," připomněl známou pravdu.