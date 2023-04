LEGIONÁŘI POD LUPOU: Dva góly připravil, jeden sám dal. Černému k životní formě pomáhají i rady otce

„Byl to hezký zápas, jen mě mrzí, že jsme na jeho konci přišli o vítězství," připomněl Černý v rozhovoru pro klubový web, že Sparta Rotterdam - podobně jako česká Sparta v nedávném pražském derby - srovnala na konečných 3:3 až v nastaveném čase. „Vzhledem k tomu, jak velkou kvalitu jsme ukázali, si ale myslím, že bychom si zasloužili brát všechny body," domnívá se odchovanec příbramské kopané, který ještě coby teenager vyměnil hornické město za nizozemský velkoklub Ajax Amsterdam.

V nedělním duelu se uvedl parádně, přesným centrem asistoval na první branku utkání. Míč posadil z levé strany vápna přímo na hlavu Joshuy Breneta, který se z vyložené pozice nemýlil. Následně se podílel i na druhém gólu svého mužstva, když pasem z pravého křídla vybídl k zakončení Ramize Zerroukiho, jehož střelu si při pokusu o obranný zákrok srazil za záda svého brankáře Dirk Abels. Individuální galapředstavení vyšperkoval Černý parádní trefou zpoza šestnáctky v 67. minutě, když se opřel do balonu slabší pravačkou a utaženou ranou k pravé tyči rozvlnil síť.

„Jakožto útočník musíte být obounohý, takže mám radost, že se mi podařilo prosadit se pravou. S tátou se často bavíme o tom, že bych měl častěji střílet na zadní tyč, a teď to vyšlo" nastínil Černý, že mu stále pomáhají rady muže, který na jeho fotbalový rozvoj od útlého věku dohlíží.

Twente, jehož klíčovým hráčem se český reprezentant v probíhající sezóně bezesporu stal, v tuto chvíli okupuje šestou příčku nizozemské nejvyšší soutěže, která by zajistila jeho účast v play off o účast v předkolech Konferenční ligy. Rotterdam je pátý a kdyby Twente v závěru nedělního zápasu nepřišlo o vítězství, v tabulce by jej přeskočilo.