ECHO BUNDESLIGY: Hložkovi prospělo, že chvíli nehrál. Bayern a nejlepší kádr v Evropě? Ne

„Bayern prohrál v Mohuči 1:3, i když po poločase vedl. Po prvním dějství by asi na Mohuč nikdo nevsadil, Bayern měl utkání pod kontrolou, dopředu se dostával kombinačně a nic nenasvědčovalo obratu. Navíc v situaci, kdy Bayern musí získávat body, aby získal titul. Opak se stal pravdou, Mohuč začala napadat a hráči vepředu dělali Bavorům obrovské problémy. Navíc vyrovnávací gól padl po hrubé chybě gólmana Sommera. Opakuji, že je to dobrý brankář, ale Manuela Neuera v žádném případě nenahradil.

Nedokážu si ale představit, že by Tuchel do konce nevydržel, to už by bylo za hranou i s ohledem na respekt k jeho osobě. Zklamání je však obrovské. Může se samozřejmě stát, že Bayern titul vyhraje a vše se trochu uklidní. Tvrdili, že mají nejlepší kádr v Evropě, ale já už jsem tehdy nesouhlasil, když postrádají hrotového útočníka.