LEGIONÁŘI POD LUPOU: Obr Petrášek vyhlíží senzační titul. K výhře mu pomohl loket od krajana

V návaznosti na jeho sedmileté působení v Polsku Petrášek také doufal, že se vejde do nominace Jaroslava Šilhavého pro poslední reprezentační sraz. Jeho přání se sice nenaplnilo, trojnásobný reprezentant se tím ale nenechal rozhodit. „Mrzí mě to. Když los určil, že budeme hrát proti Polsku, byla to obrovská motivace. Musím makat, abych se dostal do co nejlepší formy pro zbytek sezony a možná i na příští sraz národního týmu, přetavit takovou tu sportovní zlost ve tvrdou práci," uvědomuje si Petrášek. A zajisté moc dobře ví, že případný zisk trofeje pro vítěze Ekstraklasy by jeho šance na nominaci do národního týmu výrazně zvýšil.