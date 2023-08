LEGIONÁŘI POD LUPOU: Společně s Čvančarou vládl Janošek, blýskl se výstavní trefou

O chvilku poté pak Janošek předvedl opravdovou fotbalovou parádu, jíž dal vzpomenout na svých několik spektakulárních tref v posledním ročníku Fortuna ligy. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu se opřel do míče z nějakých pětadvaceti metrů, jeho pumelice pak vymetla všechny pavučinky v levém horním rohu branky. Překrásný gól se nakonec ukázal být vítězným, neboť rezerva AZ Alkmaar se zmohla již jen na snížení.

Bývalý hráč Slovácka či Plzně tak vstoupil do první zahraniční štace v kariéře naprosto snově. V úvodních dvou duelech se prosadil již třikrát, jelikož jednou skóroval i v prvním kole. Vévodí tak tabulce střelců nizozemské druhé ligy a má našlápnuto na, minimálně číselně, nejpovedenější sezonu v dosavadní kariéře. Přitom již v minulém ročníku byl nebývale produktivní, to Pardubice nasměroval k záchraně prvoligové příslušnosti devíti přesnými zásahy.

„Kouč říkal, že ode mě bude čekat gólů ještě minimálně dvojnásobek," prohlásil Janošek v rozhovoru pro iDnes krátce poté, co byl jeho přesun do Nizozemska oficiálně potvrzen. „Podobně jako trenér Kováč se mnou počítá na pozici desítky nebo osmičky. Chce po mně, abych se hodně dostával do střelby, dával góly a připravoval šance," vysvětlil.