A teď do Paříže, velí viktoriáni! Výsledek 2:1 si dáme patentovat, jásá kapitán

Nástrahy šesti zápasů v předkolech Ligy mistrů zvládli, topí se v euforii. Než do kvalifikace vstoupili, fotbalisté Viktorie Plzeň v kabině vtipkovali, že určitě vyrazí do Paříže. Teď na jejich slova došlo, čtvrteční los základních skupin jim klidně může přisoudit i Messiho a jeho PSG. „Já odmalička fandím Realu Madrid, tak ještě ten. Ale už tady hrál, tak by mě fanoušci asi kamenovali,“ směje se Luděk Pernica, který dovedl tým k postupu jako kapitán místo potrestaného Lukáše Hejdy.

Výsledek 2:1 bychom si měli nechat patentovat, smějí se VIktoriániVideo : Sport.cz

Nástrahy šesti zápasů v předkolech Ligy mistrů zvládli, topí se v euforii. Než do kvalifikace vstoupili, fotbalisté Viktorie Plzeň v kabině vtipkovali, že určitě vyrazí do Paříže. Teď na jejich slova došlo, čtvrteční los základních skupin jim klidně může přisoudit i Messiho a jeho PSG. „Já odmalička fandím Realu Madrid, tak ještě ten. Ale už tady hrál, tak by mě fanoušci asi kamenovali," směje se Luděk Pernica, který dovedl tým k postupu jako kapitán místo potrestaného Lukáše Hejdy.

Výsledek 2:1 bychom si měli nechat patentovat, smějí se VIktoriániVideo : Sport.cz

Článek Fotogalerie +16 Fotbalistům Plzně fandí dnes na stadionu i zápasnice MMA Martina Jindrová. Jak to tipuje? Plzeňský recept na Ligu mistrů? Vítězství 2:1, stručně řečeno. Výhra nad Karabachem v odvetě play off ve stejném poměru je symbolická. Po bezbrankové remíze venku je postupová. Plzeňští zvítězili 2:1 pošesté v nové sezoně a již sedmnáctkrát od příchodu trenéra Michala Bílka. Neuvěřitelná tradice. „Symbolika se vším všudy. A žádná náhoda. Už si náš výsledek necháme na úřadě patentovat," kření se obránce Luděk Pernica. „Už když jsem před osmi lety přicházel, někteří lidé tvrdili, že je Plzeň úspěchy přežraná. Od té doby to slýchám pořád. A vidíte, zase jsme tam," kření se záložník Jan Kopic, který ke čtvrtému postupu do hlavní soutěže přispěl prvním vyrovnávacím gólem. ⌛️ KONEC | Náš sen je splněn! ✨Viktorka vybojovala slavnou Ligu mistrů! 🏆#PLZQAR pic.twitter.com/VzleCT7wD3 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 23, 2022 „Když soupeř vedl, začal se povalovat a zdržovat. Dohnalo je to, zaslouženě jdeme dál," zdůrazňuje Kopic. „Vstoupili jsme do utkání skvěle. Pak byla pasáž, kdy Karabach držel míč. Škoda inkasovaného gólu ze standardky, ale jinak celý tým šlapal celý zápas. Jsem strašně rád, že jsme to dokázali. Tohle jsou zápasy, kvůli kterým fotbal hrajete. Já odmalička fandím Barceloně, tak chci tam," usmívá se obránce Libor Holík. Střídající Jan Kliment jen těsně stihl vstřelit vítězný gól. Hned poté musel střídat. „Úžasné, dal jsem vítězný gól v bitvě o Ligu mistrů. Přitom jsem chtěl chvilku před tím signalizovat a požádat o střídání," netají hrdina pro Premier Sport 2.