Šádek v nebi! Odpoledne se mu narodila dcera, večer slavil Ligu mistrů. Tohle nic nepřekoná, zářil šéf Plzně

Po vítězné odvetě play off s Karabachem (2:1) křepčil s hráči na trávníku, užíval si pozápasovou děkovačku s fanoušky. Skandovali jeho jméno, Šádek byl dojatý. „Tenhle den nebude ničím překonaný. Počtvrté jsme vstoupili do Ligy mistrů, což ve fotbalovém světě znamená strašně moc. Mně se navíc odpoledne narodila dcera Sofie," uvedl Šádek, kterému dal plzeňský tým postupem nádherný dárek.

„Den měl večer skvělý upgrade. Kluci jsou fantastičtí, že to dokázali. Na pár vteřin tohle přebilo i moji odpolední radost. Moje paní možná ani neví, že jsme postoupili. Řekla mi před zápasem, že nemá program, kde se utkání vysílá a že půjde spát," culil se Šádek.

Oslavy senzačního postupu prý nebude přehánět. „Dvě, tři hoďky zvládnu, ale v rozumném režimu. Já ani neumím slavit bezprostředně, spíš až s odstupem," podotkl plzeňský boss. Koho by si přál do skupiny? „Snad nevyřadí Barcelonu, Real nebo PSG kvůli porušení pravidel. Ne, dělám si legraci. Doufám, že Messi s Neymarem nám letos neutečou. Přeju si prostě, abychom měli kvalitní soupeře, ale zároveň jsme mohli postoupit do jara ze třetího místa ve skupině," pronesl Šádek, kterému vyšel obrovský risk.