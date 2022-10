Ani spoluhráči nevěří svým očím. Nezastavitelný Haaland dvěma brankami načal demolici Kodaně

O poločase vedli Citizens díky následnému vlastnenci Davita Kchocholavy již o tři branky a trenér Pep Guardiola se tak rozhodl Haalanda pošetřit, nahradil jej čerstvý Cole Palmer. Ani to ale úřadujícímu šampionovi Anglie nevzalo vítr z plachet, v modrém se prosadili ještě Ryiad Mahrez a Julián Álvarez. Manchester City tak zatím prochází skupinou G Ligy mistrů bez ztráty kytičky a míří přímo za postupem do osmifinále.

„Apelovali jsme na hráče, aby soupeře nepodcenili a do utkání šli s pokorou. To do puntíku splnili, což bylo klíčem k úspěchu," liboval si po dalším vítězství kouč Guardiola. „Výsledek je opravdu skvělý, daleko více mě ale těší to, jakým výkonem jsme k němu došli," nešetřil pochvalnými slovy jinak velice přísný španělský stratég.