Bayern vylepšil rekord Ligy mistrů, klubová ikona Müller překonal Ronalda!

Záskok byl úspěšný, byť domácím za stavu 0:0 výrazně pomohla hrubka brankáře United Onany, který pustil do sítě slabou střelu Saného. Do té doby matný Bayern se zvedl a nasázel anglickému týmu další tři góly. Ještě do přestávky se trefil Gnabry, ve druhém poločase proměnil penaltu Kane, v závěru se prosadil střídající mladík Tel.