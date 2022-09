Bílek: Pokud chceme odehrát v Lize mistrů důstojnou partii, nesmíme dohrávat v deseti!

Každá porážka mrzí. Začali jsme v rozestavění se třemi obránci, ale úvod jsme nechytli. Soupeř držel míč, brzo jsme rozestavění změnili, závěr první půle byl dobrý. I začátek druhého poločasu. Potom bohužel přišlo vyloučení, po něm už to pro nás bylo složité.

Každá červená karta na soupeřově polovině je zbytečná. Měl to na dlouhou nohu, soupeře dojel a musel ven. Neřeknu, pokud by se takto zachoval v situaci, kdy šel soupeř sám na bránu nebo by zabránil velké šanci... Ale v tomto prostoru byl faul zbytečný.