Bosenský kat Západočechů s českou minulostí. Sestřelí Džeko Plzeň i tentokrát?

Dnes 36letý Džeko je protřelým forvardem, který kromě současného působení v Interu oblékal i dres Wolfsburgu, Manchesteru City nebo AS Řím. Jeho cestu do velkého fotbalu ale nastartovaly Teplice, konkrétně Jiří Plíšek, který jej na sever Čech doporučil. „Tehdejší šéf František Hrdlička byl skeptický k tomu, že by v podmínkách, které tenkrát v Bosně panovaly, mohl vyrůst dobrý fotbalista. Já Džeka ale znal ze svého působení v Želejzničaru Sarajevo a prohlásil jsem, že si ty peníze klidně půjčím a investuji do něj sám," vzpomínal Plíšek na náročné přesvědčování dnes již zesnulého muže, který byl dlouhá léta ústřední postavou teplické kopané.

Pohádkový vzestup bosenského mladíka pak nabral strmý směr. V létě 2005 do Teplic přišel za 2,5 milionu korun, o dva roky později se stěhoval do německého Wolfsburgu za částku o 110 milionů vyšší. Přes něj si bosenský bomber doslova prostřílel cestu do City, kde v sezoně 2013/2014 poprvé narazil na plzeňskou Viktorii. V Doosan Areně vstřelil úvodní branku utkání při výhře svého celku 3:0, v domácí odvetě, v níž Citizens zvítězili 4:2, naopak skóre v závěru zápasu uzavřel. O čtyři roky později již v dresu AS Řím se v Plzni při remíze 1:1 prosadit nedokázal, v Římě ji ale popravil hattrickem při výhře 4:1.

A podobně husarský kousek zopakoval i po dvou letech, kdy se Viktoria střetla s AS Řím v Lize mistrů. To Západočechy smetl italský celek rozdílem 5:0 a Džeko si na své konto připsal opět tři branky. V odvetě bosenský forvard již nenastoupil a Viktoria jeho absence využila, výhrou 2:1 si totiž zajistila třetí místo ve skupině a postup do jarních bojů Evropské ligy. Mimochodem, na hrotu útoku Římanů tenkrát operoval Patrik Schick.

„Občas vám to tam proti některému týmu prostě padá. Viktoria je mým oblíbeným celkem, navíc to byl můj první hattrick v Lize mistrů" culil se Džeko po druhém ze svých tříbrankových počinů. V dnešním skupinovém zápase milionářské soutěže sice Interu bude pro zranění stehna chybět obávaný střelec Romelu Lukaku, je to ale pro Plzeň vůbec výhra, když ofenzivu Nerazzuri povede muž, který se již několikrát ukázal být jejím katem?