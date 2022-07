Český záložník o čerstvé zkušenosti s Helsinkami: Plzeň je jasný favorit, měla by postoupit!

Míče si navádí do strany na levou nohu, sype do šestnáctky centry na vysokého útočníka Raduloviče. Plus má výborné standardky. Ve hře jsme ho docela eliminovali zdvojováním, bohužel ze standardky nám dal gól.

Po prvním zápase jsem před stadionem mluvil s asistentem Markem Bakošem a se sportovním ředitelem Danem Kolářem. S Markem jsem v kontaktu dál. Poprosil jsem videoanalytika RFS, jestli by poskytl Plzni materiál, který jsme měli na přípravu na Helsinky. Marek od něj dostal všechno, co chtěl.

Chtěl jsem se vrátit už v létě, kdy o mě stál trenér Svědík ze Slovácka. RFS chce ale postoupit do skupiny Konferenční ligy, přestup nedopadl. Vedení přišlo s návrhem prodloužení smlouvy, která by se automaticky prodloužila na dva roky. Ale řekl jsem, že se spíš s rodinou vrátíme do Česka. V Lotyšsku se nám narodil syn, máme tříletou dceru, potřebovala by chodit do české školky. Lotyština ani ruština pro ni nejsou úplně ideální jazyky.