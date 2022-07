Plzeň odletěla do Helsinek. Jestli jsme favoriti? S tím slovem bych byl opatrný, varuje Horváth

„Všichni víme, o co hrajeme. Chceme do pohárové Evropy a tomu jsme podřídili všechno," prohlásil před odletem do Helsinek asistent Pavel Horváth. „Tři roky jsme nebyli v Evropě, což je pro Plzeň dlouhá doba. Za každou cenu musíme postoupit do skupiny, to je jasný cíl. Když nezvládneme tenhle dvojzápas, možná nejdůležitější v sezoně, můžeme nás to hodit do krize," doplnil záložník Jan Kopic.