RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Plzeň bude v Evropě pod tlakem, Slavia si protáhne přípravu. Sparta pozná pravdu

Plzeň získala v minulé sezoně pro mnohé nečekaně titul. Dovedly ji k němu skvělé týmové výkony, hrála efektivně, na výsledky. Tým držel pohromadě, vynikaly osobnosti. V útoku zářil Beauguel, v brance byl obrovskou oporou Staněk. Viktorka se tak může pomýšlet na Ligu mistrů a poprat se o ni. Teď proti Helsinkám se musí mít na pozoru, stojí proti ní finský mistr, který je rozehraný. Stejně ale šance proti tomuto soupeři vidím šedesát na čtyřicet pro Bílkův tým.

Je jasné, že se musí Viktorka vypořádat s odchodem kanonýra Beauguela, ale jinak odchodů moc nebylo. Naopak. Kádr se povedlo hodně rozšířit, devět posil není málo. Nesvítí tam přestupová bomba, která vyčnívá, ale nadstandardní fotbalisty klub udělal. Hráči jako Cadu, Tijani, Pilař, Kliment a další šanci určitě dostanou. Širší kádr se bude hodit. Pan Šádek posily udělal, i když je známé, že Plzeň hledá investora. Cíl má jasný, projít do Evropy a navázat na obhajobu titulu. Slavia, Sparta i Slovácko se jí to budou snažit zkomplikovat. Nejdůležitější je teď ale pro Plzeň dostat se do Evropy, tlak bude velký, i vzhledem k možnostem uhrát tolik potřebné finance.

Slavia zažila v uplynulé sezoně z pohledu umístění v lize zklamání. Trenér Trpišovský to pojmenoval trefně, že po třech titulech a následném druhém místě je třeba se vrátit na zem a začít tvrdě pracovat. V pohárech Slavia naposledy ale i tak udělala v Konferenční lize Česku skvělé jméno. Na jaře bylo znát, jak týmu chyběli Stanciu a Kuchta, to byli stěžejní a rozdíloví hráči. V rozhodujících momentech na hřišti nebyl nikdo jako Stanciu, který vymyslel v klíčových momentech rozdílovou věc. Kuchta byl zase schopný dát branku z pološance, prostě se přimotat ke gólu. Jeho styl hry je také pro soupeře nepříjemný.

Do Edenu během léta přišly kvalitní posily. Stanciua nahradil Ewerton, místo Kuchty v útoku zaplnil Jurečka. Roli Baha, který byl jedním z nejlepších hráčů v lize, by měl převzít Douděra. Ten byl na jaře kometou v Boleslavi. Kádr Slavie je nyní hodně široký a je velkým úkolem realizačního týmu, aby všechno ukočíroval, protože na hřiště se prostě všichni nedostanou. Každopádně úvodní měření sil v předkole Konferenční ligy považuji z pohledu Slavie spíš jako další přípravu.

Zklamání jistě vládlo po minulé sezoně i na Spartě, nic jiného nejde říct. Dobré výkony klub nedokázal opakovat, střídal je s nepovedenými duely, a tak ještě před koncem sezony skončil trenér Vrba. Místo něj přišla sázka na zajímavého kouče ze zahraničí, který je schopný pracovat koncepčně, je náročný, vyznává moderní pojetí. To je dobrá zpráva pro Letenské, dosud to bylo všelijaké, jen ne koncepční. A právě tohle Sparta moc potřebuje.

Jak se mu zatím práce daří se ukáže ve čtvrtek, Pomoci by trenérovi mohly posily. Kuchta, Sadílek, Mejdr nebo Zelený jsou kvalitní hráči, s dobrou mentalitou, charakterově skvělí, mohli by přinést oživení. Nechci zapomínat ani na mladého Daňka, kde vidím obrovský potenciál.

Trenér Priske si tyhle posily nevybral, ale jiná možnost nebyla. Kouč musel věřit, že mu Tomáš Rosický přivedl dobré hráče a který trenér by nechtěl fotbalistu jako je Kuchta? Přichází také čas pro Fortelného. Byl na hostování, ale už by to měl fotbalově rozbalit přímo na Letné, za mě moc zajímavý hráč se skvělými předpoklady.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Sportovní manažer Sparty Praha Tomáš Sivok.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Hodně se mluvilo i o posílení na poli funkcionářském. Uvidíme, jak si Tomáš Sivok vedle Tomáše Rosického povede. Četl jsem glosář pana Csaplára. V něčem se s ním dá souhlasit. Třeba v tom, že parádní hráčská kariéra z vás manažera neudělá. Je třeba se těm věcem učit. Na druhou stranu nejde ty kluky šmahem odepsat. Prošli během kariéry skvělými kluby a bude záležet i na jejich přístupu, jak budou nakonec úspěšní a kam až se dostanou. Já jim všem držím palce, jelikož český fotbal potřebuje bývalé úspěšné hráče, myslím, že toho mají spoustu co předat a v zahraníčí je to běžná praxe.

V souvislosti se Spartou se řešila i venkovní sada dresů, že je podobná té, v které hraje Dukla. Ostatně i ta si toho všimla... Za sebe musím říct, že mi ta kombinace Duklu sice připomíná, ale taky je třeba říct, že se mi líbí. Vždycky se rád podívám, když Sparta, Plzeň i Slavia, ale vlastně všechny kluby nejen u nás, ukážou nějakou novinku. Kluby jdou s dobou, třeba Slavia měnila identitu a fakt se mi líbilo i celé její představení, které vedl můj velký kamarád Lukáš Vala alias Strašák. Ještě očekávám, kdy s Kubou Prachařem složí novou hymnu.

Když jsem byl hráč, tak jsem se vždycky na nové dresy těšil, až v nich vyběhneme k zápasu, je to taková další motivace do nové sezony a znamení, že za chvíli vše startuje. Samozřejmě, že dresy nikomu nic nevyhrají, ale jak by vlastně řekl Petr Švancara - nezáleží na tom, jak hraješ, ale jak vypadáš...