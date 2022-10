Chaos v Lize mistrů. Rozhodčí odvolal konec zápasu, velkoklub předvedl fiasko a končí

Pořádně divoký závěr nabídl středeční duel Ligy mistrů mezi Atlétikem Madrid a Bayerem Leverkusen. Sudí po závěrečném rohovém kopu pískl pro signál konce zápasu do píšťalky, oba celky se tak začaly smiřovat s nerozhodným výsledkem 2:2. Zvrat ale přišel poté, co situaci v pokutovém území zkoumali videorozhodčí, kteří odhalili hru rukou hostujícího hráče a madridští tak mohli strhnout vedení na vlastní stranu. Blamáž zpackanou penaltou ale dokonal Yannick Carrasco, který svému celku sebral možnost zabojovat o play off Ligy mistrů.

Foto: Manu Fernandez, ČTK/AP Bayern Leverkusen oslavuje získaný bod na půdě Atlética Madrid.Foto : Manu Fernandez, ČTK/AP

Článek Napínavý scénář duelu skupinové fáze Atlétika Madrid a Bayeru Leverkusen vyvrcholil v samotném závěru. Španělský velkoklub usiloval o vedoucí branku na 3:2, během pětiminutového nastavení přispěchal do pokutového území na pomoc i brankář Jan Oblak, jehož chuť vstřelit rozhodující branku nakonec přišla vniveč. Bayer roh ubránil a sudí odpískal konec zápasu. Hráči Leverkusenu se začali radovat, naopak ve výrazu tváří fotbalistů Atlétika, kteří tak přišli o možnost zabojovat o play off Ligy mistrů, bylo znát obrovské zklamání. O několik desítek vteřinek později ale situaci při posledním rohovém kopu začali zkoumat videorozhodčí, kteří si všimli hry rukou v podání obránce Piera Hincapiého a hlavní sudí Turpin po prozkoumání u videa nařídil penaltu pro domácí mužstvo. Emoce obou celků se tak prohodily. Atletico Madrid Leverkusen karşısında son saniyede penaltı kazandı, Şampiyonlar Ligi’nden elenmemeleri için gol atmaları gerekiyordu ama bu anlar yaşandı… pic.twitter.com/T8oPyjdn20 — Ali Can Kutlu (@alicankutlu_) October 26, 2022 Roli spasitele chtěl na sebe vzít Belgičan Yannick Carrasco, který tíhu okamžiku absolutně nezvládl a exekuci pokutového kopu z deváté minuty nastaveného času dokázal finský brankář Lukáš Hradecký zneškodnit. Následně se ještě k dorážce dostal Saúl Ñíguez, jehož zakončení hlavou do poloprázdné branky pro změnu skončilo na břevně. Další dorážka, tentokráte z kopačky Reinilda Mandavy, byla sražena nad hostující svatyni. Sudí definitivně pískl do píšťalky, hráči bundesligového celku po sobě začali skákat a po zádech plácali především finského hrdinu mezi třemi tyčemi. Atlético Madrid naopak díky neproměněné penaltě přišlo o možnost zahrát si vyřazovací fázi Ligy mistrů, v posledním skupinovém duelu tak bude bojovat „pouze" o účast v Evropské lize. Před čtvrtým Leverkusenem má jednobodový náskok, ale horší vzájemnou bilanci. Liga mistrů Penaltové selhání a debakl, španělský prapor drží jen Real. Xavi: Sezona nekončí v říjnu