Chladnokrevný zabiják Benzema! Zahrál si na Panenku a sen Realu o finále Ligy mistrů žije

Benzema šokoval drzým řešením i kouče. Realu Carla Ancelottiho. Třeba proto, že ve španělské lize poslední dvě penalty nedal. „Viděl jsem, že na tréninku zkouší něco změnit. Ale pochopitelně jsem neměl ani tušení, co vymyslí. Udělat něco podobného v semifinále Ligy mistrů, to chce odvahu. Ale vyšlo mu to skvěle. Jen to ukazuje, jak velkou osobností Karim je," hlásil lodivod Realu.

I angličtí experti žasli, čeho byli v závěru úchvatného semifinále Ligy mistrů svědky. „Neudělal to za stavu 4:0 pro Real, jeho tým prohrával 2:4. I když mu to v téhle sezoně střílí fantasticky, kdyby nedal, vzalo by to Realu nejspíš naději na finále. A pořádně by to schytal," ocenil odvahu střelce bývalý anglický reprezentant Steve McManaman, jenž si během kariéry zahrál za Bílý balet i Citizens.