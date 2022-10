Chvála od Nagelsmanna, přijde laso z Bayernu? Neprošel bych prohlídkou, culí se Kliment

Fotogalerie +17

Povedený letní kauf, který se Viktorii vyplácí. Právě Jan Kliment ji do Ligy mistrů dostal. V odvetě play off proti Karabachu přišel na hřiště do druhé půle za stavu 0:1. Hru výrazně rozhýbal, velký obrat pak završil vítěznou trefou, přitom tou dobou už byl zraněný.

Na hřiště se postupně vrací zase až teď a proti bavorskému gigantovi napsal ve středu večer velmi podobný příběh. Znovu nastoupil až do druhého poločasu, tentokrát za hrozivého stavu 0:4. A opět svůj tým výrazně zvedl.

„Klimenta musím vyzdvihnout, líbil se mi už v bundeslize. Byl rozdílovým hráčem druhé půle," vysekl bývalému hráči Stuttgartu poklonu Julian Nagelsmann, trenér Bayernu.

Julian Nagelsmann, trenér Bayernu „Chtěl bych Plzeň pochválit, že v druhé půli do toho šla naplno, že se hodně zlepšila. Nakonec dosáhla výsledku, který se musel líbit i fanouškům. Chtěl bych vyzdvihnout Klimenta, který se mi líbil, už když hrál v bundeslize. Z mého pohledu to byl rozdílový hráč druhé půle. Byl aktivní, zaměstnával naši obranu. Samozřejmě ale také hrálo roli vědomí čtyřgólového náskoku. My jsme chtěli a museli střídat i s ohledem na víkendový zápas a také vzhledem k tomu, že jsme vedli 4:0.“

„Hodně mě překvapil. Pro mě je pocta už jenom to, že mě zná, že si mě z bundesligy pamatuje. Strašně mě zahřálo u srdce, že člověk jeho formátu o mně takhle mluví. Za to mu děkuju," cení si Kliment.

Laso z Bayernu nicméně nečeká, na návrat do Německa se nechystá. „Ne ne, s kolenem bych už asi ani neprošel zdravotní prohlídkou," culí se.

„Určitě je hezké dát gól Bayernu. Když jsem šel na hřiště, absolutně by mě nenapadlo, že bych mohl skórovat. Ale v průběhu poločasu jsme si vytvářeli šance, tak jsem si říkal, že by se něco mohlo naskytnout," líčí Kliment.

Druhou půli jsme potřebovali jako sůl, říká Michal BílekVideo : Sport.cz

Moc dobře si uvědomuje, že Bayern, který před týdnem doma deklasoval Plzeň 5:0, v prvním poločase zcela dominoval a po přestávce polevil.

„Bayern si do nějaké 40. minuty nahrál, co potřeboval. Udělali změny v sestavě, nasadili méně zkušené hráče, možná se jim už trochu nechtělo. Nechci říct, že nás pustili do kombinace, protože jsme se snažili, hráli dobře a presovali je. Fungovalo to a samotného mě překvapilo, kolik šancí jsme si vytvořili," poukazuje Kliment.

Tak tedy mohla přijít i jeho velká chvíle. Po přihrávce dalšího náhradníka Libora Holíka se efektně otočil v šestnáctce a překonal brankáře Svena Ulreicha.

Fotbalisté Bayernu v Plzni netrénovali, autobusy je dovezly přímo do hoteluVideo : Sport.cz

„Nevím, jestli jsem úplně mířil. Spíš jsem se soustředil, abych míč trefil čistě a šlo to hlavně do branky. Že to skončilo u levé tyče, byl takový bonus," pochvaluje si rodák z Jihlavy.

Od zlaté trefy s Karabachem přitom kvůli svalovému zranění zhruba dva měsíce chyběl, po uzdravení zasáhl teprve do druhého utkání.