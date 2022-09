David mezi Goliáši. Co čeká na Plzeň v boji mezi evropskou elitou?

Mnohými podceňovaná plzeňská Viktoria si, jak sama svoji spanilou cestu předkoly fotbalové Ligy mistrů označuje, do slova a do písmene došla pro sen. Los v tureckém Instanbulu totiž Západočechům přiřkl do skupiny C prakticky jen světoznámé velkokluby. Co tedy může družina Michala Bílka v tuhém boji o body na evropské půdě od jednotlivých oponentů očekávat?

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Viktorie Plzeň oslavují vítězství a postup do hlavní fáze Ligy mistrů.Foto : Vlastimil Vacek, Právo