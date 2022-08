Splnily se mi ty nejdivočejší sny, těší se Sýkora na boje ve skupině smrti

Nejvíce Sýkoru rozhodně potěšil druhý koš losovacího osudí. Právě ten totiž určil, že Viktoria již historicky podruhé v rámci bojů Champions League zamíří do Katalánska. „Barcelonu sleduji od svých čtyř let, je to můj srdeční klub. Na Camp Nou jsem se zatím byl podívat jen jako turista na prohlídce, takže se opravdu nemohu dočkat," poznamenal s úsměvem čtrnáctinásobný český reprezentant.

Mimochodem, on sám původně doufal ve skupinu smrti, které by ale byla paradoxně možná ještě o něco milosrdnější než ta, do níž byla Viktoria nakonec zařazena. Přál si totiž, aby ji svedl los do boje proti Paris Saint-Germain, Barceloně a Dortmundu. A pro svoji preferenci našel i dobré odůvodnění.