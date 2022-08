Horváth po losu: Taková skupina je za odměnu, čeká nás s Plzní spousta zážitků!

Pro trenérský tým Viktorie prý bude důležité srovnání s nejvyšší kvalitou. „Třeba to, jak ubráníme světové hvězdy. Proti Karabachu v play off jsme měli možnost vidět záložníka Kadyho, který by mohl klidně působit v nejlepších evropských klubech. Teď takových borců proti sobě budeme mít v každém zápase deset. Uvidíme, na co budeme stačit. Trenér Pavel Vrba nám při předchozích účastech v Lize mistrů říkal, že si to nemůžeme jít užít. Já věřím, že to půjde," dodal Horváth.