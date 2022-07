Děsivé chvíle v Bratislavě. Po tvrdém zákroku do oka dostal český obránce epileptický záchvat

Byl to moment, který otřásl všemi účastníky odvetného utkání 2. předkola Ligy mistrů, mezi Slovanem Bratislava a maďarským Ferencvárošem Budapešť. Už po sedmi minutách hry byl kolenem do oka zasažen český obránce ve službách slovenského mistra Jurij Medveděv. Šestadvacetiletý obránce utrpěl otřes mozku, po kterém následoval epileptický záchvat. Fotbalista byl po dlouhém ošetření převezen do nemocnice. Z vítězství 4:1 a postupu do další fáze se nakonec radoval maďarský gigant.

Foto: TASR/sportnet.sme.sk Fotbalista Slovanu Bratislava Jurij Medveděv utrpěl otřes mozku.Foto : TASR/sportnet.sme.sk

Článek Bitva o postup do třetího předkola Ligy mistrů mezi Slovanem Bratislava a Ferencvárošem Budapešť budila pozornost fanoušků ještě dlouho předtím, než rozhodčí poprvé pískl do píšťalky. Dlouholetá rivalita, která začala už v roce 1992 násilnostmi na stadionu v Bratislavě, se přenesla i do dvojzápasu o Champions League. Už první duel v Maďarsku před týdnem vzbudil velké vášně a vzájemné provokace diváků. Domácí fandové počastovali fotbalisty i příznivce Belasích transparentem: Ukradená zem. Ukradené symboly. Žádná historie. J*bat Slovensko", na žádné násilnosti však naštěstí nedošlo. Slovan si nakonec z horké půdy odnesl překvapivou výhru 2:1. Odveta na Tehelném poli však začala momentem, který pořádně vyděsil fotbalisty, fanoušky v hledišti i u obrazovek. V sedmé minutě bývalý obránce Sparty, nyní ve službách Ferencvároše, Eldar Čivič trefil Jurije Medveděva kolenem do oka. Český fotbalista zůstal po zákroku bezvládně ležet, ze šoku navíc dostal epileptický záchvat. Jurij Medvědev byl vystřídán v 11’ utkání. Na jeho místo přišel Andre Green. pic.twitter.com/R0DLsmNqeC — druhé zrození Guardioly (@RadekSedlmaier) July 27, 2022 K bezvládnému hráči okamžitě přispěchali lékaři a po několikaminutovém ošetření přímo na trávníku ho převezli k dalšímu ošetření do nemocnice. Kritická situace však naštěstí dopadla dobře. "Jurij utrpěl lehčí otřes mozku. V souboji s Čivičem dostal úder kolenem do oka, které měl operované. Navíc po zákroku dostal epileptický záchvat. Naštěstí vyšetření dopadlo dobře. Jurij je doma a má od lékařů nařízený klidový režim," vyslalo do světa skvělou zprávu vedení klubu. Jako bezpředmětný se jeví konečný výsledek zápasu. Slovan v něm prohrával po prvním poločase po brankách Boliho a Zachariassena 0:2, ve druhém poločase snížil v 70. minutě De Marco na 1:2. Když už se zdálo, že půjde utkání do prodloužení, rozhodl v 89. minutě o postupu favorita Traore, čtvrtou branku přidal v páté minutě nastavení Laidouni. Ferencvároš změří síly v boji o čtvrté předkolo Ligy mistrů s ázerbájdžánským Karabachem. Liga mistrů Maďarská invaze do Bratislavy: Zákaz alkoholu? Přijdeme opilí. Ještě že sex máme povolený

