Emotivní chvíle. Měl jsem na krajíčku, přiznává Koller

„Musím říct, že trochu ano,“ odpovídá na otázku, zda v tu chvíli neměl trochu na krajíčku. Akorát dělal na ploše rozhovor pro klubovou televizi. „Fanoušci si mě vyvolali, nečekal jsem to. Hodně emotivní chvíle a moc si vážím toho, že na mě lidé nezapomněli,“ usmívá se Koller.

K tomu se pak nabalily mediální povinnosti, dělal například i živé vstupy pro Nova Sport. Nad vším ale zvítězil výše popsaný moment. „Opravdu jsem to nečekal, navíc v takové kulise a před takovým zápasem,“ říká muž, jenž v březnu oslavil padesátiny.

Už takovou radost neměl jak z výsledku (0:0), tak hlavně z předvedené hry. Z Dortmundu zamířil v létě do Realu Madrid Jude Bellingham, což je podle Kollera zejména v ofenzivní části zatím hodně znát.

„Velké odchody jsou každý rok. Vyhlédnou si a vypiplají talenta, kterého pak prodávají dál. Začátek sezony není takový, hlavně herně to skřípe. Mají před sebou hlavně v útočné fázi hodně práce. Hodně to ovlivnil i ztracený titul v posledním kole, někteří hráči nejsou psychicky na takové výši jako na konci minulé sezony,“ myslí si Koller, historicky nejlepší reprezentační střelec.

„Škoda. Začali výborně, první poločas hráli velmi dobře, druhý byl bohužel horší. Spíše to bylo zlepšenou hrou Betisu. Jeho hráči se dostali do tempa, už před utkáním byli favorité, navíc hráli doma,“ hodnotí Koller.

„Po těch incidentech z minulosti to bude vyhrocené. Navíc si myslím, že se bude rozhodovat o postupu ze skupiny. Věřím, že Sparta hlavně doma utkání zvládne, v Glasgow to bude hodně bouřlivé. Má však kádr na to, aby postoupila,“ věří Koller.