Fanoušci Liverpoolu zažalovali UEFA kvůli chaosu před finále Ligy mistrů

Už dříve se její představitelé za chaos před stadionem omluvili a slíbili, že fanouškům Liverpoolu vrátí vstupné. To se týká i některých příznivců Realu Madrid, který nakonec finále vyhrál 1:0.

To ale vyšetřování nepotvrdilo a UEFA se za toto obvinění omluvila. Na základě zprávy nezávislé komise se pak rozhodla vrátit fanouškům vstupné. Nárok na odškodnění má všech 19.618 fanoušků ze sektorů Liverpoolu, kteří měli přístup do ochozů přes problematické vstupy. Týkat se to může i neutrálních diváků.