Finále fotbalové Ligy mistrů by se mohlo hrát v USA, řekl šéf UEFA

Finále fotbalové Ligy mistrů by se někdy v budoucnu mohlo hrát ve Spojených státech amerických. V podcastu Men in Blazers to řekl předseda UEFA Aleksander Čeferin. Taková myšlenka mu přijde zajímavá, protože by využila popularitu evropského fotbalu v USA. Nejdříve připadá v úvahu rok 2026.

Nejvýznamnější evropská klubová soutěž, tedy Liga mistrů a její předchůdce Pohár mistrů evropských zemí, se nikdy od svého založení v roce 1955 nekonala mimo Evropu. Čeferin si ale pohrává s myšlenkou na porušení této tradice. "Je to možné. Už jsme o tom diskutovali, ale pak bylo mistrovství světa, v roce 2024 bude Euro. Letos bude finále v Istanbulu, v roce 2024 v Londýně a 2025 v Mnichově, pak uvidíme," řekl. Připomněl, že evropský fotbal je nyní v USA velmi populární. "Američané jsou připraveni platit za to nejlepší. Takže budou sledovat evropský fotbal, stejně jako milovníci basketbalu v Evropě sledují NBA. Šokovalo mě, že finále mistrovství Evropy sledovalo v USA víc lidí než finále NBA. Třicet zápasů Eura mělo sledovanost jako Super Bowl," řekl slovinský lídr evropského fotbalu. Za hlavní úskalí považuje časový posun. Pokud by se hrálo na západním pobřeží, tak by i odpolední výkop znamenal v Evropě začátek kolem půlnoci. V roce 2026 budou Spojené státy americké společně s Mexikem a Kanadou spolupořádat fotbalové mistrovství světa.