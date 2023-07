FOTBAL ONLINE: Sparta začne bitvu o Ligu mistrů na severu! Turecký gigant se jí vyhnul, další Češi v osudí

Sparta před losem 3. předkola figurovala mezi nenasazenými týmy a původně měla na výběr z šesti dvojic 2. předkola, které sama nemusí hrát. UEFA ale rozdělila týmy v mistrovské části do dvou skupin a Pražanům polovina možných soupeřů ubyla. Z nasazených týmů tak mohla narazit na Galatasaray Istanbul, FC Kodaň či Molde.

Los Spartu potěšil, Letenští narazí na vítěze dvojutkání mezi Breidablikem a FC Kodaň. Souboj s dánským šampionem by byl hodně zajímavý pro trenéra Briana Priskeho, jenž v klubu v minulosti dělal asistenta.

Tak co, sparťani? Chtěli byste spíš na Island 🇮🇸, nebo do Dánska 🇩🇰? #acsparta pic.twitter.com/SwFmNCnUOZ

Sparta začne 8. nebo 9. srpna na hřišti soupeře, odveta se bude hrát o týden později v Praze. Na cestě do skupiny musí přejít přes dva soupeře. Hlavní fázi Ligy mistrů si Letenští, kteří získali český titul po devíti letech, naposledy zahráli v sezoně 2005/06. Pokud by Pražané ve 3. předkole neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Mají jako jediní ze čtyř českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů jistotu, že si zahrají minimálně skupiny Konferenční ligy.