Doma nedá Kuchtovi vydechnout manželka, já zase na Strahově. Jeho čas přijde, věří Priske

Stres zvládám vcelku dobře. Nemyslím si proto, že by se mi nějak ulevilo. Snažím se spíše vnímat aspekty hry a nemyslet na nic jiného. Podobně jsem to měl i loni. Letos se už lépe známe, mám silnější základy a také tým. Před rokem bylo určitě kolem nás více otazníků. Také pro hráče to bylo o něco komfortnější než loni.

Bez pochyb odehrál výborné utkání. Jak do ofenzivy, tak do defenzivy. Bylo tam sice pár momentů, kdy mohl více tlačit na soupeře, ale předvedl dobrý výkon. Christian Clarup, Tomáš Malý a lékařský tým s jeho návratem po zranění předvedli kvalitní práci. Lukáš se připojoval postupně a ze začátku neabsolvoval všechny tréninkové jednotky s týmem. Nyní je to na Šulovi, aby vše za pomoci Larse zúročil na hřišti. Byla to tedy týmová práce.