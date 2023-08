GLOSA: Naděje s výstrahou, Vindahl rychle zabodoval

Vindahla předcházely rozporuplné reference, v ligovém debutu proti Pardubicím skončily obě střely na jeho bránu v síti. Nic moc konstelace před zápasem o všechno. Postupem do závěrečného předkola by Sparta vydělala nějakých 200 milionů korun, v případě účasti v základní skupině dokonce 380 milionů...

Vindahl návrat do Dánska zvládl, při odchodu do kabin fanoušci Sparty skandovali jeho jméno. Především za 81. minutu, kdy lapil Achúriho ránu a při Goncalvesově tutové dorážce předvedl zázračný zákrok.

Sparta čeká na návrat do milionářské soutěže dlouhých 18 let, během nichž se pro ni marné snažení stalo hotovým prokletím. Tentokrát jsou vyhlídky lákavé. Nadějný výsledek prvního zápasu, odveta v domácím prostředí. A samozřejmě vědomí, že v případě postupu by ani lepší z dvojice Čenstochová - Aris Limassol (Raków doma vyhrál 2:1) neměl být nepřekonatelnou překážkou.