Hrozba pro Plzeň: Interu se uzdravil démon Lukaku. Bylo by fajn potkat se na hřišti, říká Pernica

Milán (od našeho zpravodaje) - „Víme, co je to za borce," ujišťuje stoper západočeského celku Luděk Pernica.

Byl bych na něj zvědavý, ještě jsem se s ním na hřišti nepotkal. Je to skvělý útočník, má komplexní práci tělem a taky vynikající levačku. Byla by to zajímavá konfrontace.