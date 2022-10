Horváth se po letech vrátil do Milána. Udělá jeho Plzeň na dálku radost Barceloně?

A ještě na jeden detail si vzpomněl. „Na svoji šanci, na kterou nezapomenu do konce života," připomněl situaci z konce první půle. Očima tlačil míč do branky, ten však prošel těsně vedle tyče. Plzeň prohrála v aréně AC Milán 0:2, ale i díky domácí remíze 2:2 skončila třetí ve skupině a na jaře si zahrála Evropskou ligu.

Teď je situace složitější. Čeští šampioni jsou po prvních čtyřech duelech s Barcelonou, Bayernem a Interem na nule. „Čeká nás další těžký zápas, ale všichni si myslíme, že to i tentokrát bude skvělý zážitek. Přijeli jsme s dobrou náladou: nemáme důvod, proč být skleslí," vykládal Horváth. „Všichni jsme chtěli do Ligy mistrů - a hrajeme ji. Na Interu chceme být lepší než v předchozích zápasech."

Pikantní detail: Plzeň může za jistých okolností udržet ve hře o postup Barcelonu, jejíž fanoušci hecují české mistry na sociálních sítích. Viktoria by musela v Miláně bodovat a zároveň by musela uspět i katalánská parta doma s Bayernem. „Dostali jsme spoustu zpráv od fanoušků Barcelony i Interu. Na druhou stranu, i my jsme ještě ve hře o postup do jarní Evropské ligy," usmál se Horváth. „Ale bude to složité."