Inter a nejlehčí zápas? Viktorii začíná strašit velká nula. Nesmíme si ji dávat do hlavy, ví Jemelka

Los je potěšil atraktivitou, ale vyděsil náročností. A první dva zápasy v Lize mistrů jen potvrzují, že skupina C je pro fotbalisty plzeňské Viktorie příliš velkým soustem. Začali debaklem v Barceloně, teď podlehli Interu Milán 0:2. Domácí duel s ním měl být přitom papírově nejlehčí... „Nesmíme si dávat do hlavy, že na konci skupiny by u nás mohla svítit v tabulce velká nula,“ vyzývá obránce Václav Jemelka před třetím duelem na půdě mnichovského Bayernu.

Doufali jsme, že Interu víc zatopíme, litují hráči Viktorie Plzeň Video : Sport.cz

Článek Fotogalerie +14 Papírové naděje vzaly rychle za své. Viktorka měla v relativně nejsnadnějším zápase kruté skupiny k bodům hodně daleko. „Máme strašně těžké soupeře, zápasy s nimi jsou hrozně náročné. Rozhodně se však chceme s třemi giganty evropského fotbalu měřit. Zatím bohužel bez bodu, ale nikdo neříká, že nemůžeme získat body někde jinde," nevzdává se záložník Adam Vlkanova. „Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Jsme zklamaní, před domácím publikem jsme toho chtěli ukázat trochu víc a aspoň branku zase dát. Výkon mohl být také lepší," netají obránce Luděk Pernica v rozhovoru pro Premier Sport 2. Fotbalový svátek v Plzni. Fanoušci si užívají Ligu mistrůVideo : Sport.cz Plzeňským začíná hrozit, že by také mohli skončit v konečné tabulce bez bodového zisku. „Psalo se, že Inter je papírově nejslabší soupeř. Na hřišti ovšem ukázal, že není vůbec slabý. Dvacet minut nás nenechal nadechnout," líčí marnost plzeňského počínání obránce Václav Jemelka. Fotbalisté Interu v Plzni netrénovali, stadion si jen prohlédli. Po víkendové výhře přijeli s dobrou náladouVideo : Sport.cz „Dalo se s nimi hrát. Je škoda, že jsme neměli víc sebevědomí, abychom si víc dovolili. Máme vítěznou mentalita, chtěli jsme urvat aspoň bod. Bohužel Inter ukázal kvalitu a předčil nás," přidává se Vlkanova. Ve třetím kole skupiny nejsou vyhlídky o moc lepší. Plzeňští zamíří do kotle bavorské mašiny... „Zkusíme něco urvat na Bayernu, rozhodně se na něj připravíme. Mnichov je blízko, určitě tam dorazí spousta Plzeňáků. Bude skvělá atmosféra. Nesmíme si pouštět do hlavy, že u nás bude na konci skupiny svítit nula," ujišťuje Jemelka. Liga mistrů Fantom Džeko. Plzeň v deseti neměla proti Interu nárok