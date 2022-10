Jediná šance pro Plzeň? Bayern musí mít den blbec, tvrdí kouč

Zázraky se ale ve fotbale občas dějí. I totální outsider dokáže favorita zaskočit, přestože pravděpodobnost atakuje nulu. Co by se ale muselo stát, aby Západočeši uhráli s Bayernem bod?

„Tohle je otázka za milion. Prostě vylepšit výrazně základní věci. Být odvážnější, kompaktnější. Aby měla Plzeň šanci na dobrý výsledek, potřebuje dát gól jako první. V Mnichově byl z její strany znát přílišný respekt, i proto vyzněl zápas velice špatně. Věřím, že doma to bude jiné, tam se Viktorka prezentuje dobře proti komukoli," tvrdí bývalý stoper Sparty a české reprezentace Milan Fukal.

Šance pro outsidery bývá tradičně ve druhé polovině bojů ve skupinách, kdy některý ze soupeřů má postup jistý a pošetří opory. To však není případ duelu s Bayernem, který se bude chtít v Doosan Areně významně přiblížit osmifinále nebo si ho dokonce s předstihem zajistit.

„Bayern by musel mít den blbec. Může jít třeba do deseti, inkasovat ze standardky. Proto lidi mají fotbal rádi, neboť výsledek se těžko odhaduje a občas se stane, co nikdo nečeká. Překvapení je spousta. Je ale pochopitelné, že zápas nebude o Plzni, ale o Bayernu," podotýká Klusáček.