Kodaň jako speciální a peprný soupeř, zní ze Sparty. Kapitán by ale raději na Island

Hráči Casper Höjer a Asger Sörensen, trenéři Brian Priske a Lars Friis, kondiční kouč Christian Clarup a analytik Lukas Babalola. Výčet Dánů působících na Letné je momentálně celkem rozsáhlý, navíc sám hlavní trenér Priske dříve v Kodani působil jako asistent.

Pokud Kodaň potvrdí roli favorita, čeká uvedenou šestici pikantní střetnutí. „Určitě by pro nás bylo speciální. Kodaň známe o něco lépe než ostatní možné soupeře," vysvětluje pro klubovou televizi Sörensen.

Třetí předkolo Ligy mistrů začne Sparta 8. nebo 9. srpna na hřišti soupeře, odveta se bude hrát o týden později v Praze. „Bylo by úžasné nastoupit v Kodani i kvůli tomu, že jsem v Dánsku profesionální fotbal nikdy nehrál. Odešel jsem ho zahraničí jako hodně mladý, takže by se mi to líbilo," říká dánský stoper.

„Jelikož máme v týmu hodně Dánů, tak s Kodaní by to byl peprný souboj. Je ale jedno, na koho narazíme. Abychom se dostali dál, budeme muset porazit kohokoliv." Ladislav Krejčí a Asger Sørensen po losu 3. předkola Ligy mistrů

„Pochází odtamtud, stejně tak má rodina a přátelé. Všichni by zápasu věnovali mnohem větší pozornost a mnoho z nich by chtělo dorazit i do Prahy. V tomto smyslu pro mě speciálnější než Island, kam pravděpodobně mí blízcí nepocestují," dodává.

Naopak kapitán Krejčí má trochu jiný pohled. „Radši bych se vydal na Island," praví jasně. Jedním dechem však doplňuje, že Spartu rozhodně nečekání nic lehkého, ať už narazí na kohokoliv. „Pokud se chceme minimálně těm nejlepším, musíme je porazit. Přijmeme každého a těšíme se jak na Island, tak do Dánska," konstatuje.

Spartě by v cestě za vytouženým postupem do Ligy mistrů mohla případně proti Kodani nahrávat právě znalost prostředí. „Myslím, že to může být výhoda, trenéři i hráči budou mít dánskou ligu nasledovanou," hlásí Krejčí.

„Pokud pojedeme na Island, nebude nás tam čekat lehké utkání. Oba týmy jsou rozhodně kvalitní. Breidablik moc neznám, ale o Kodani vím, že je dobrá," přitakává Sörensen.

Hlavní fázi Ligy mistrů si Letenští, kteří získali český titul po devíti letech, naposledy zahráli v sezoně 2005/06. Pokud by Pražané ve 3. předkole neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Mají jako jediní ze čtyř českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů jistotu, že si zahrají minimálně skupiny Konferenční ligy.

Ve 3. předkole Ligy mistrů narazíme na vítěze utkání Breidablik 🇮🇸 / FC Kodaň 🇩🇰 První zápas je naplánován na 8./9. srpna, odveta bude na programu o týden později. Úvodní utkání odehrajeme na hřišti soupeře

Sparta se s Kodaní utkala v soutěžích UEFA dvakrát ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10. Venku prohrála 0:1 a doma podlehla vysoko 0:3. Naposledy na Kodaň narazila z českých klubů v soutěžním utkání Slavia, která si v ročníku 2018/19 ve skupině Evropské ligy připsala venkovní vítězství 1:0 a domácí remízu 0:0. O sezonu dříve s týmem z dánské metropole remizoval doma 1:1 a prohrál 0:3 venku Zlín.