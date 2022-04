Kolik berou superhvězdy? První místo nepřekvapí. V pořadí třetí fotbalista skoro nehraje!

Pro Katařany vlastnící PSG finanční hledisko chodu klubu zjevně není palčivým tématem. To podtrhuje i fakt, že 10 nejlépe placených fotbalistů francouzské Ligue 1 hraje právě za Pařížany. Jen ten titul z Ligy mistrů se ne a ne dostavit.

Po konci sezony tabulka jistojistě dozná změn. Problémovému Baleovi kontrakt vyprší a na setrvání v žebříčku může zapomenout. Francouzský mistr světa Kylian Mbappé by se naopak poodchodu do do Realu mohl posunout směrem vzhůru.