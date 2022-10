Kopic: Být odvážnější na Bayernu? Jako kdybyste mě dali do klece s Vémolou a řekli mi, ať jsem odvážný

Mnichov (od našeho zpravodaje) - „Byla to jiná váhová kategorie," uznal Kopic a odkazoval na to, že i další celky odjíždějí z Allianz Areny s náložemi. Když dostal otázku, zda nešlo být proti německému šampionovi odvážnější, našel vtipný příměr.

Bylo hotovo po dvanácti minutách, kdy jste prohrávali už 0:2?

Když je to ve 12. minutě 0:2, dá se to těžko otáčet, V tu chvíli už rozhodnuto určitě bylo. Ale chtěli jsme pořád pozorně bránit, abychom nedostali ještě větší nálož. Nakonec jsme prohráli 0:5. Ale ve finále, tak co? Dostali tady s nimi i lepší týmy, tohle nás nemůže položit. Za týden máme s Bayernem odvetu, třeba doma něco uhrajeme.

Jste si jistý, že vás to nepoloží?

Můžu říct, že jsme se tomu v kabině po zápase i trošku zasmáli. Nebo jinak, nikdo nebrečel. Bohužel nás čapli, ale byla to jiná váhová kategorie, extratřída, výborní hráči. Bohužel jsme dostali gól hned z první střely zpoza vápna, vzápětí druhý a bylo prakticky hotovo. Pokoušeli jsme se o nějaké výpady, třeba se to aspoň nějak dařilo, ale bohužel, když se oni rozeběhli dopředu, nemuseli být ani v přečíslení a dokázali to využít.

Říkáte, že jste se v kabině i zasmáli. Je to způsob, jak se z takového přídělu oklepat?

Určitě. Je to lepší, než si drbat hlavu, že mi utekl Mané. Prostě jsou lepší, tak to je. Věděli jsme to a už po losu jsem říkal, že každý bod bude úspěch. Ze tří zápasů nemáme žádný, ale ještě máme před sebou tři utkání. A platí pořád, že každý bod bude úspěch.

Těšíte se ještě pořád na zápasy Ligy mistrů?

Samozřejmě. Na tohle budu vzpomínat do konce života, i když to bude s hořkou pachutí. Ale kdo si tu z české ligy zahrál? My si to vybojovali, dostali jsme se zaslouženě přes tři těžká předkola, teď jsme tu. Proč plakat, že jsme prohráli 0:5 na Bayernu, který rozdává sedmičky i v bundeslize a naposledy dal čtyřku Leverkusenu? Bylo by hodně hloupé, kdyby nás to položilo.

Často se řeší, zda by měla hrát Plzeň odvážněji. Co si o tom myslíte?

To jsou... Nevím. To je, jako kdybyste mě zavřeli do klece s Vémolou (zápasník MMA) a řekli mi, ať jsem odvážný. Můžu být, budu se bít do prsou, ale on se na mě pak rozeběhne a je konec. Nevím, jak být víc odvážný. Nedokážu si to představit.

Můžete být porovnáváni se Slavií, která před třemi roky vzdorovala v Lize mistrů podobným soupeřům, které máte teď vy. Nebo vás tohle srovnání dráždí?

My před čtyřmi roky uhráli ve skupině sedm bodů a postoupili jsme dál, oni tehdy dva. Slavia byla vynikající, koukal jsem na ty zápasy a hrála je vyrovnaně, gratuluju jim k tomu. My tady prostě ne.

Co by mohlo platit na Bayern v odvetě, kterou s ním hrajete už příští týden?