GLOSA: Plzeň se s přídělem smířila až moc snadno, zápas připomínal trénink Bayernu

Plzeňští věděli, že aby mohli Bayernu vzdorovat, musejí podat svůj maximální výkon. Spíš by museli předvést ještě něco navíc. To se v Alllianz Areně nestalo. Leroy Sané, Sadio Mané a spol. Bílkovu partu cupovali. Místy to vypadalo jako trénink Bayernu a jako by se Viktoria snadno smířila s tím, že dostane příděl.