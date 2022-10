Kouč Plzně Bílek: Skóre vypadá hrozivé, ale není to žádá hanba, že hrajeme Ligu mistrů

Domácí favority na San Siru poslal do vedení ve 35. minutě Henrik Mchitarjan, ještě do přestávky zvýšil Edin Džeko, který se trefil i po změně stran. Čtvrtý gól Interu vstřelil střídající Romelu Lukaku těsně před koncem.

"Drželi jsme to do 35. minuty, pak jsme bohužel dvakrát nezachytili náběh soupeře, který se dostal do pokutového území a dal branky. Byla to škoda, protože do té doby jsme hráli slušně," řekl na tiskové konferenci Bílek, jehož svěřenci ani jednou nevystřelili na branku Interu.