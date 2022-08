Magic Jindra! Limberský se po postupu do play off Ligy mistrů poklonil plzeňskému fantomovi Staňkovi

„Magic Jindra. Klobouk dolů, co předvedl za zákroky. Dokáže tým podržet v nejtěžším momentu, má před sebou velkou budoucnost," rozplývala se v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport plzeňská ikona David Limberský.

Staněk v průběhu druhého poločasu lapil nejdřív bombu pod břevno, vzápětí reflexivně hlavičku ze tří kroků. „Hlavička šla od země. Na centr jsem se dostat nemohl, zůstal jsem na čáře. Nechtěl jsem chodit nikam napřed, abych mohl zareagovat. Jsem rád, že to vyšlo a že jsme potom dali gól na dva jedna. Tím jsme zápas zlomili," pochvaloval si Staněk.

„První poločas jsme měli pohlídaný. A druhý? Tiraspol v něm byl jednoznačně lepší, přežili jsme velké závary. Na to se ale nikdo zítra nebude ptát. Postoupili jsme do posledního předkola, uděláme maximum, abychom se dostali do Ligy mistrů," doplnil Staněk, který se po jednom zákroku sesunul k zemi, vyžádal si ošetření.