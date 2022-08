Pochopitelně že Chorý byl přesvědčen, že uspěje i do třetice. Hostujícího gólmana sice přelstil, jenže bránu minul a definitivní klid do plzeňských řad tak nevnesl.

Staněk však vytahoval jeden bravurní zákrok za druhým. Jedno, zda pálil Mudasiru, Qouttara či se do šancí drali jejich spoluhráči. To on byl hrdinou, který v těchto fázích zápasu směroval Plzeň do play off Ligy mistrů.