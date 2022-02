Manchester United vydřel v Madridu remízu. Ani bitva v Lisabonu neměla vítěze

Úřadující španělský šampion z Madridu měl proti anglickému vicemistrovi povedený vstup do utkání a už v sedmé minutě se dostal do vedení. Na centr Lodiho z levé strany si naskočil hlavičkující Félix a s pomocí tyče nedal brankáři De Geovi šanci. Dvaadvacetiletý portugalský útočník se prosadil v tomto ročníku Ligy mistrů podruhé. Vedení domácích mohl zvýšit do přestávky ještě Vrsaljko, ale jeho hlavička po tečovaném centru skončila na břevně.