Míč pro finále Ligy mistrů má nápis "mír" v azbuce

Míč pro sobotní finále fotbalové Ligy mistrů nebude na rozdíl od předchozích let v jasných barvách a bude na něm napsáno anglicky i v azbuce "mír". Po skončení zápasu mezi Liverpoolem a Realem Madrid v Paříži půjde do dražby ve prospěch uprchlíků. Oznámil to dnes výrobce Adidas.

Adidas představil míč pro finále Ligy mistrů, nese nípis "mír".

Design je tentokrát pouze ve dvou barvách: bílé a pro hvězdy stříbrné, což má podle fotbalové asociace UEFA symbolizovat příměří a jednotu. Všechny míče, které budou pro sobotní finále použity, půjdou do dražby a výtěžek získá Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Volně prodejné míče nebudou. Paříž převzala pořadatelství od Petrohradu, který o fotbalový svátek přišel kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu.

