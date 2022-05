Berger si užil cestu smrti, teď se chystá na finále Ligy mistrů a znovu do Splitu

„Já jsem poptal lístky u Liverpoolu. A přidělili nám vstupenky do kotle. Nejdříve jsem moc nevěděl, co si myslet. Nikdy by mě nenapadlo, že se octnu na finále FA Cupu uprostřed liverpoolského kotle. Ale byl to největší zážitek v pozici fanouška," vykládá nadšeně Berger. „Od první do poslední minuty zápasu příznivci Liverpoolu skandovali, nikdo neseděl. Na konci mě při penaltách chytaly křeče a měl jsem lýtka děsně oteklá. Ale byla to pecka," rozplývá se Berger.