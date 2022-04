Nejhorší první poločas, navázali jsme na zápas s Brentfordem, litoval Tuchel

Real poslal v hustém dešti do vedení dvěma gólovými hlavičkami kanonýr Karim Benzema. Ještě před pauzou snížil Kai Havertz, ani jeho trefa ale nezmírnila Tuchelovo hodnocení. "Chybělo nám naprosto všechno, s takovým výkonem nemůžeme myslet na dobrý výsledek. První poločas byl asi nejhorší od té doby, co jsem u týmu. Bylo to úplně stejné jako druhá půle proti Brentfordu," citovala agentura DPA Tuchela.