Od výhry nad Tottenhamem se můžeme odrazit, doufá kouč AC Milán Pioli

AC Milán v průběhu ledna a na začátku února nevyhrál sedmkrát v řadě, pětkrát navíc prohrál. Obhájci titulu tak z pátého místa ztrácejí na vedoucí celek Serie A Neapol už 18 bodů. V pátek ale udolali 1:0 FC Turín a na výhru navázali i v úterý. "Byl to velký boj, přesně, jak jsme očekávali. Předvedli jsme velké odhodlání a skvělý týmový výkon," citovala Pioliho agentura AFP.

Rovněž "Kohouti" nezažívají ideální období. Po mistrovství světa se jim v novém roce nedaří ustálit výkonnost a výhry střídají s porážkami. V lize uspěli z posledních osmi kol jen třikrát a dobře nevstoupili ani do osmifinálového dvojzápasu LM.

"Je to součást fanouškovství, musíte to přijmout s klidem. Nikdy jsem za AC nehrál ani ho netrénoval. Naopak jsem působil v konkurenčních klubech Juventusu a Interu, takže je logické, že tam je rivalita. Nepřekročilo to ale únosnou mez," dodal Conte.