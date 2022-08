Ohromně cenné vítězství. Bylo to tvrdé utkání, které bolelo, řekl Bucha po obratu

"Byl to ohromně těžký zápas, hrozně fyzicky i mentálně. Je to ohromně cenné vítězství, i z pohledu průběhu utkání, že se nám povedlo zápas otočit. Myslím, že to tým hodně posílí a zocelí," pochvaloval si Bucha v rozhovoru s novináři.

Jeho celek navzdory dobrému vstupu do utkání v 36. minutě inkasoval z penalty, ale ještě do pauzy rovněž z pokutového kopu vyrovnal Tomáš Chorý. Otočku pak v 55. minutě obstaral Bucha.

"Poté, co nám začátek utkání celkem vycházel a dostávali jsme se i do nějakých příležitostí, je trochu dostal na koně pokutový kop. Jen v tu chvíli to byl těžký moment. Ale jak to Šeriff proměnil, tak nás to ještě víc nakoplo. Pro nás bylo strašně důležité, že jsme rychle zareagovali a dostali se proměněnou penaltou zpátky do hry. Byl to hrozně důležitý moment zápasu," poznamenal Bucha.

Nebylo to vůbec snadné, ale dnes jsme udělali další důležitý krok směrem k našemu společnému cíli! 🏆 Ještě nás však čeká domácí odveta v Doosan Areně, a my doufáme, že ji opět zaplníte až po střechu! ❤️💙#SRFPLZ pic.twitter.com/FrmeDKmQmL — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 2, 2022

Po změně stran se prosadil netradičně z dorážky hlavou. "Naposledy se mi povedl gól hlavou v Českých Budějovicích v minulé sezoně, předtím dlouho ne," podotkl Bucha. "Branka mě hrozně moc těší, jsem za ni strašně rád. Už v minulé sezoně jsem moc gólový nebyl, takže chci svoji produktivitu zlepšit. Doufám, že v tom budu pokračovat a bude mi to tam padat," doplnil bývalý hráč Slavie či Mladé Boleslavi, který v minulé sezoně vstřelil za Plzeň jen čtyři soutěžní góly.

V závěru se Západočeši hlavně bránili. "Šeriff potvrdil, co jsme viděli na videu. Je hodně kvalitní, individuálně jsou tam skvělí a rychlí hráči. Bylo to dost namáhavé. Od gólu na 2:1 jsme se většinu času bránili, přišlo mi, že Šeriff ještě stupňoval tempo. Jsme rádi, že se nám povedlo ubránit takový výsledek. Bylo to tvrdé utkání, které bolelo," řekl Bucha.