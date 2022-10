Pilař si vybavil gól, který dal Neuerovi. Co momenty ve vápnech proti Bohemians?

Plzeň se po konfrontacích v Barceloně a proti Interu Milán poměří s dalším evropským top klubem. „Bude to o nás. Každý musí podat nadstandardní výkon," našel Pilař jasný předpoklad úspěchu. „Chtěli bychom podat lepší výkon než doma s Interem," odkázal třiatřicetiletý záložník na poslední porážku 0:2 s milánským kolosem.

Předtím padli Západočeši 1:5 v Barceloně. „Je krásné hrát proti těm týmům. Na Barceloně jsme sice prohráli, ale hráč si ze zápasu odnese spoustu věcí. Všechny v klubu to posune," odmítl Pilař, že by měl snad ze střetů s fotbalovými velikány strach.

Nikoho neděsí ani devět let stará vzpomínka z mnichovské arény, kdy Plzeň dostala příděl 0:5. „Bude to úplně jiný zápas, týmy se úplně obměnily. Chceme myslet na úspěch," podotkl Pilař.

Fotbalisté Plzně odjeli do Mnichova. Brankář Staněk nejspíš chytat nebudeVideo : Sport.cz

Plzeň o víkendu ztratila na Bohemians po remíze 1:1. Pilař se připletl ke dvěma momentům, které se diskutovaly. Nejprve se po souboji s ním přepadl Petr Hronek, ale penalta se nepískala. Stejně jako poté na druhé straně, kdy bývalý reprezentant upadl po zákroku Lukáše Hůlky. „V souboji s Hronkem jsem šel do hlavy. To, co se stalo potom, mi přišlo jako nic. Penalta na mě byla," mínil Pilař.