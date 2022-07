Plzeňský bod zlomu! Vyjde Šádkovi sázka na jednu kartu?

„Plzeň je v nejtěžší situaci, co se týká financí, od doby, kdy do ní přišel Pavel Horváth a další kluci a získávala tituly. Hráči vědí, o co jde. Může jim to na jednu stranu svazovat nohy, ale zase hrají o svoji budoucnost, což může být naopak motivační prvek. Budou táhnout za jeden provaz včetně kouče. V mistrovské sezoně se ukázalo, že tohle v Plzni funguje," řekl bývalý reprezentační stoper Milan Fukal.

„Tři roky jsme nebyli v Evropě, což je pro Plzeň dlouhá doba. Za každou cenu musíme postoupit do skupiny, to je jasný cíl celé sezony. Když nezvládneme tenhle dvojzápas, možná nejdůležitější v sezoně, můžeme nás to hodit do krize," prohlásil před úterním odletem do Helsinek záložník Jan Kopic.