Pokud Plzeň neprohraje v Miláně, bude to zázrak, tuší experti

Do sestavy Interu se navíc vrátí obrovitý útočník Lukaku. O to těžší to Západočeši budou mít. „Bránit Lukaka. To je jako když jdete stěhovat skříň holýma rukama," posílá Viktorii vzkaz moderátor O2 TV Radek Šilhan, jemuž utkvěl v paměti výrok trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského. Jan Malý jen souhlasně přikyvuje. „Když je dobře mentálně nastavený, je to hodně složité ho uhlídat. Plzeň ale neodehraje v Miláně tak špatný zápas jako doma, kdyby ale neprohrála, byl by to zázrak."