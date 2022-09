Pokuta pro hrdinu, bitva o Messiho dres, skvělý Kolář... Sedm českých stop na Camp Nou

Viktoriáni nejsou první. Česká stopa na Camp Nou v novodobé historii evropských fotbalových pohárů je pestrá. Hned třikrát se v barcelonském chrámu představila Sparta, přičemž v polovině 80. let šokovala tamní příznivce i hráče. S remízou se domů vracela Slavia. Také Plzeň má před večerním vstupem do Ligy mistrů na co vzpomínat.

Foto: fcviktoria.cz Zleva plzeňský kapitán Pavel Horváth a barcelonský Segio Busquets během utkání v roce 2011. Horváth je dnes asistentem trenéra Viktorie, proti níž by měl znovu nastoupit i Busquets...Foto : fcviktoria.cz

Článek Pokuta pro senzačního hrdinu, vyloučení potrestané debaklem, hon za Messiho dresem či paráda neprůstřelného brankáře. České kluby už napsaly na Camp Nou řadu příběhů. Barcelona - Hradec Králové 4:0 PMEZ 1960/61: Votroci zůstávají nejsenzačnějším mistrem v historii domácí ligy, titul získali jako nováček. Barcu měli za odměnu, s pusou dokořán zírali na velkou kabinu s bazénem a sedačkami. Skorokrajan Ladislao Kubala jim věnoval dárky i látku na šaty. Plzeň odletěla do Barcelony i s Kopicem a Klimentem. Můžeme překvapit, věří Pavel HorváthVideo : Sport.cz Barcelona - Dukla 4:0 PVP 1981/82: Zápas s hladkým průběhem poznamenal brutální faul slavného Bernda Schustera na břicho tehdy 23letého Petra Rady. „Ale i tak šlo o zážitek, který si člověk uchová v hlavě do smrti," vzpomíná nynější kouč Dukly, přestože tehdy nedohrál. Barcelona - Sparta 0:1 PMEZ 1985/86: Dva roky poté, co Sparta vyřadila Real Madrid, mohla nachytat i jeho konkurenta. Senzační výhra nakonec na postup nestačila, autor gólu Stanislav Griga paradoxně dostal od trenéra Zachara pokutu. Za další šance, které neproměnil... Foto: Vlastimil Vacek, Právo Peter Olayinka ze Slavie (vlevo) a Gerard Piqué z Barcelony během utkání základní skupiny Ligy mistrů v Sinobo Stadium v Praze.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Barcelona - Sparta 3:2 PMEZ 1991/92: Jednalo se o nultý ročník Ligy mistrů. Domácí přišli již v 18. minutě o vyloučeného Amora, přesto i v deseti těsně zvítězili. „Propásli jsme velkou šanci. Především proto, že hráčům chybělo více odvahy," litoval trenér Dušan Uhrin. Barcelona - Sparta 5:0 Liga mistrů 1999/00: Ve 38. minutě byl za stavu 0:0 vyloučen Martin Hašek. Sparta pak schytala debakl. „Hodně hořká vzpomínka. Ale miliony kluků hrají fotbal a dali by cokoliv, aby takový zápas řešili. Takže si říkám, lepší hořká vzpomínka než žádná..." Foto: fcviktoria.cz Zleva barcelonský Lionel Messi a plzeňský Marián Čišovský během utkání v roce 2011.Foto : fcviktoria.cz Barcelona - Plzeň 2:0 Liga mistrů 2011/12: Historická bitva pro Viktorii. Pozornost poutal také hon jejích hráčů na dres Lionela Messiho. Ukořistil ho Milan Petržela, řekl si o něj již o přestávce. „Cestou do šatny jsem se Lionela ptal, jestli mi dres dá. Řekl, že v pohodě." Barcelona - Slavia 0:0 Liga mistrů 2019/20: Sešívaní sehráli s gigantem vyrovnanou partii, hrdinou byl neprůstřelný brankář Ondřej Kolář. „Domácí nás občas mačkali jak citron. Ale klobouk dolů před týmem, že neprohrál a nedostal branku," ocenil trenér Jindřích Trpišovský.