Rekordní počin Salaha dokonal demolici Rangers. Byli jsme úplně mimo, bědoval kouč

Duel na Ibrox Stadium přitom pro anglický celek nezačal vůbec dobře, skóre totiž po půl hodině hry otevřel domácí Scott Arfield. Vyrovnání obstaral zanedlouho Roberto Firmino, který se prosadil i ve druhé půli a dostal tak svůj tým do vedení. V 66. minutě ještě zvýšil na 3:1 Darwin Núñez a pak už přišla Salahova chvilka slávy.

Ten vstoupil na hřiště chvilku po Núñezove brance a hattrickem mezi 76. a 81. minutou se zapsal do historických tabulek Ligy mistrů. Sedmý hřebíček do rakve těžce zkoušeného mužstva Rangers přidal Harvey Elliot, skotský mančaft si tak před vlastními příznivci uřízl pořádný kus ostudy.

„Neumím si to vysvětlit. V závěru zápasu jsme byli úplně mimo, což je po povedeném prvním dějství vážně škoda," bědoval trenér Giovanni van Bronckhorst. „Liverpool má navíc obrovskou kvalitu, takže naše nekoncentrovanost byla skutečně draze vykoupena," dodal poté zklamaně.

Jeho protějšek na lavičce Liverpoolu naopak věří, že vysoké vítězství jeho tým nabudí před důležitým ligovým střetnutím proti Manchesteru City. „Naší morálce to neskutečně pomohlo. Po vítězstvích na hřištích soupeře si obvykle dopřeji pivko, naposledy jsme ale venku uspěli před tak dlouhou dobou, že mě snad i to jedno opije," lebedil si s nadsázkou sobě vlastní. „Samozřejmě víme, že nás čeká úplně jiné utkání, je ale daleko lepší jít do něj takto naladěni," uzavřel Klopp.