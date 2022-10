Schickova trefa neplatila a Leverkusen dostal naloženo. Barcelona remizovala s Interem

Fotbalisté Interu Milán remizovali ve 4. kole skupinové fáze Ligy mistrů 3:3 na hřišti Barcelony a jsou blízko postupu z "plzeňské" skupiny C do play off. V osmifinále je Neapol po domácí výhře 4:2 nad Ajaxem Amsterodam i Bruggy, které remizovaly bez branek na hřišti Atlética Madrid. Patrik Schick ani střídající Adam Hložek nezabránili porážce Leverkusenu 0:3 s Portem. Liverpool deklasoval Rangers 7:1, nejrychlejším hattrickem v historii soutěže se blýskl Muhammad Salah.

Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Fotbalista Leverkusenu Patrik Schick (uprostřed) v utkání Ligy mistrů s Portem.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP

Článek Fotogalerie +4 Neapol a Bruggy doplnily ve vyřazovací fázi Manchester City a Real Madrid. V play off je také Bayern Mnichov, který vyhrál 4:2 v Plzni. Barcelona potřebovala Interu oplatit porážku z minulého týdne a první poločas díky Dembélého gólu ovládla, Barella s Martínezem ale po změně stran skóre otočili. V 82. minutě srovnal Lewandowski, na jehož trefu odpověděl v 89. minutě Gosens. Strhující utkání gólově uzavřel v nastavení znovu Lewandowski, jenž je s pěti zásahy společně s Haalandem z Manchesteru City a Salahem v čele tabulky střelců. Foto: Albert Gea, Reuters Fotbalisté Interu Milán oslavují gól proti Barceloně.Foto : Albert Gea, Reuters V hektickém závěru dostal červenou kartu kouč Interu Inzaghi, který tak nejspíš bude svému týmu chybět v dalším zápase s Plzní. "Nerazzurri" ale bod uhájili a udrželi tříbodový náskok i lepší vzájemná utkání s Barcelonou. Postup za suverénním Bayernem mohou stvrdit už výhrou v dalším kole proti Západočechům. Foto: Nacho Doce, Reuters Útočník Barcelony Robert Lewandowski se raduje ze svého druhého gólu proti Interu.Foto : Nacho Doce, Reuters Neapol navázala na vysoké vítězství 6:1 z Amsterodamu a udržela si stoprocentní bilanci. Už ve čtvrté minutě zakončil hlavou pohlednou kombinaci Lozano a po čtvrthodině přidal čtvrtou trefu v soutěži Raspadori. Dvaadvacetiletý útočník skóroval jako třetí Ital ve svých úvodních třech startech v Lize mistrů. Po pauze snížil hlavou Klaassen, v 62. minutě ale vrátil domácím dvougólový náskok z penalty Kvaracchelija. Bergwijn v závěru z pokutového kopu ještě snížil, skóre ale uzavřel po velké chybě kapitána Blinda střídající Osimhen. Neapol má se 17 brankami suverénně nejlepší ofenzivu v soutěži. Ajax inkasoval v posledních třech soutěžních zápasech dvanáctkrát, což se mu naposledy stalo před 58 lety. Foto: Violeta Santos Moura, Reuters Bruggy slaví v Lize mistrů bod, postup je blízko.Foto : Violeta Santos Moura, Reuters Ajax ztrácí šest bodů na druhý Liverpool, který otočil duel na hřišti Rangers. Při vysokém vítězství byl s dvěma góly a asistencí dlouho hlavní postavou útočník Firmino, bleskovým hattrickem ho ale zastínil střídající Salah, jemuž na všechny branky přihrál další střídající útočník Jota. První trefu egyptského kanonýra ze 76. minuty a tu poslední dělilo šest minut a 12 sekund. Bruggy dohrávaly závěr zápasu s Atléticem bez vyloučeného Sowaha a poprvé ztratily body, stále ale neinkasovaly a s předstihem si zajistily postup. Outsider skupiny B se stal druhým belgickým týmem, který prošel do osmifinále. Fotbalisté Neapole se radují z gólu do sítě Ajaxu. Alessandro Garofalo, <a href="http://www.ctk.cz/">ČTK/AP</a> Na druhé místo skupiny se posunulo Porto, jehož zápas s Leverkusenem měl částečně podobný průběh jako vzájemný střet před týdnem v Portugalsku. Opět se trefil záložník Galeno a Bayer znovu neproměnil v prvním poločase pokutový kop. Schick tentokrát přenechal míč Demirbayovi, kterého ale stejně jako českého útočníka vychytal gólman Costa. Portugalský reprezentant zneškodnil za poslední dva roky šest z devíti penalt, kterým čelil. Na druhé straně naopak dvakrát uspěl z penalty Taremi a Leverkusen ve druhém utkání pod vedením kouče Xabiho Alonsa poprvé neuspěl. Bayer je ve skupině B poslední o tři body za Portem. Do čela skupiny D se posunul Tottenham výhrou 3:2 nad Frankfurtem. Dvakrát se prosadil Son Hung-min. O bod zpět za "Kohouty" jsou Marseille se Sportingem Lisabon, který dnes podlehl francouzským vicemistrům 0:2. Fotbalová Liga mistrů - 4. kolo: Skupina A: Neapol - Ajax Amsterodam 4:2 (2:0) Branky: 4. Lozano, 16. Raspadori, 62. Kvaracchelija, 90. Osimhen - 49. Klaassen, 83. Bergwijn. Rozhodčí: Zwayer (Něm.). FC Rangers - Liverpool 1:7 (1:1) Branky: 17. Arfield - 76., 80. a 81. Salah, 24. a 55. Firmino, 66. Núňez, 87. Elliott. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.). Skupina B: Atlético Madrid - FC Bruggy 0:0 Rozhodčí: Makkelie (Niz.). ČK: 82. Sowah (Bruggy). Bayer Leverkusen - FC Porto 0:3 (0:1) Branka: 53. z pen. a 64. z pen. Taremi, 6. Galeno. Rozhodčí: Kovács (Rum.). Skupina C: Viktoria Plzeň - Bayern Mnichov 2:4 (0:4) Branky: 62. Vlkanova, 75. Kliment - 25. a 35. Goretzka, 10. Mané, 14. Müller. Rozhodčí: Frankowski (Pol.). FC Barcelona - Inter Milán 3:3 (1:0) Branka: 40. Dembélé, 82. a 90.+2 Lewandowski - 50. Barella, 63. Martínez, 89. Gosens. Rozhodčí: Marciniak (Pol.). Skupina D: Tottenham - Eintracht Frankfurt 3:2 (3:1) Branky: 20. a 36. Son Hung-min, 28. Kane z pen. - 14. Kamada, 87. Alidou. Rozhodčí: Cerro Grande (Šp.). ČK: 60. Tuta (Frankfurt). Sporting Lisabon - Olympique Marseille 0:2 (0:2) Branky: 20. Guendouzi z pen., 32. Sánchez. Rozhodčí: Hernández (Šp.). ČK: 19. Esgaio, 61. Goncalves (oba Sporting). FORTUNA:LIGA Plzeň v Lize mistrů znovu padla. Tentokrát ale se ctí